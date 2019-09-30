Сёмин прокомментировал вызов Жемалетдинова в сборную России

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вызове в сборную России по футболу полузащитника железнодорожников Рифата Жемалетдинова.

«Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в «Локомотиве» проявлял себя — приходил и уходил. А сейчас для него это определённый стимул. Он к этому стремился и хорошо работал», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По его мнению, игрок достоин вызова в национальную команду и тренеры сборной не зря обратили на него внимание.

В нынешнем сезоне Жемалетдинов сыграл 12 матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Ранее был оглашён состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Кипром.