Сборная России огласила список игроков на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Кипром

Стал известен состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.

РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Российской футбольного союза (РФС), главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на подготовительный сбор 25 игроков. Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»). Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»). Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Фёдор Смолов («Локомотив»). Матч с Шотландией состоится 10 октября в Москве. Игра с Кипром пройдёт в Никосии 13 октября. Россияне начнут сборы 6 октября в Новогорске. Ранее сообщалось, что РФС против совмещения Черчесовым постов в сборной России и клубе.