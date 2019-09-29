СМИ: РФС против совмещения Черчесовым постов в сборной России и клубе

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В Российском футбольном союзе (РФС) не желают предоставлять возможность главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову параллельно возглавить клубную команду.

Как сообщает «Чемпионат», в РФС не намерены пересматривать свою позицию относительно совмещения постов в клубе и сборной наставником национальной команды Станиславом Черчесовым. Президент организации Александр Дюков был и остаётся против данной идеи.

Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака» после ухода Олега Кононова. Специалист возглавляет сборную России с 2016 года.

Ранее Калиниченко заявил, что Кононову не хватило психологической устойчивости для работы в «Спартаке».

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