Калиниченко считает, что Кононову не хватило психологической устойчивости для работы в «Спартаке»

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко проанализировал работу Олега Кононова во главе команды.

«У каждого наставника есть свой стиль работы и поведения. Тренер в «Спартаке» — он рано или поздно уйдёт. Это такой электрический стул, что рано или поздно… И системы, и гибкости не хватило Кононову. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, его мало кто выдержит», — сказал Калиниченко.

Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак».

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