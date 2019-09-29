Калиниченко считает, что Кононову не хватило психологической устойчивости для работы в «Спартаке»
«У каждого наставника есть свой стиль работы и поведения. Тренер в «Спартаке» — он рано или поздно уйдёт. Это такой электрический стул, что рано или поздно… И системы, и гибкости не хватило Кононову. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, его мало кто выдержит», — сказал Калиниченко.
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» в 11-м туре РПЛ.
Ранее сообщалось, что Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак».