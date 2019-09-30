Юран назвал причины неудачной работы Кононова в «Спартаке»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран высказался о работе бывшего наставника команды Олега Кононова.
Юран назвал причины неудачной работы Кононова в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Причины неудачи Кононова в «Спартаке»? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

По его словам, в европейских клубах у тренера всегда интересуются, какого игрока необходимо взять в команду, так как именно наставник определяет, кто подходит под его философию. В России же, как отмечает эксперт, всё происходит наоборот.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экс-капитан «Зенита» отреагировал на увольнение Кононова из «Спартака».

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