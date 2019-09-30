Экс-капитан «Зенита» отреагировал на увольнение Кононова из «Спартака»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на отставку Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака».

«До свидания, игрушки. До свидания, детский сад! Не грустите, завтра утром приведут других ребят», — написал Игонин в своём Instagram, прикрепив хештег: «Кто следующий».

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» готовят предложения тренеру Курбану Бердыеву.