СМИ: «Спартак» и «Динамо» готовят предложения Бердыеву

Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в приглашении бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.

Как сообщает Eurofootball, коллективы уже готовят предложения специалисту, а само назначение может произойти во время зимнего перерыва.

На данный момент «Динамо» возглавляет Дмитрий Хохлов. Бело-голубые находятся на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном новом главном тренере.