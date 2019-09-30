Червиченко высказался о возможном новом главном тренере «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, каким должен быть новый главный тренер команды.

«Спартаку» нужен самостоятельный, независимый специалист. Человек, который мог бы, если что, послать Цорна на три буквы», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также назвал бредом мнение, что возможное назначение экс-наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо может исправить положение дел в команде.

«Самые непредсказуемые решения принимаются именно в «Спартаке». Так что я не удивлюсь и Гаттузо. Хотя команде сейчас подойдёт только россиянин», — добавил Червиченко.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Червиченко выразил удивление, что Кононов ушёл из «Спартака» после матча с «Оренбургом».