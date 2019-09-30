Червиченко высказался о возможном новом главном тренере «Спартака»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, каким должен быть новый главный тренер команды.
Червиченко высказался о возможном новом главном тренере «Спартака»
  • РИА Новости

«Спартаку» нужен самостоятельный, независимый специалист. Человек, который мог бы, если что, послать Цорна на три буквы», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он также назвал бредом мнение, что возможное назначение экс-наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо может исправить положение дел в команде.

«Самые непредсказуемые решения принимаются именно в «Спартаке». Так что я не удивлюсь и Гаттузо. Хотя команде сейчас подойдёт только россиянин», — добавил Червиченко.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Червиченко выразил удивление, что Кононов ушёл из «Спартака» после матча с «Оренбургом».

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