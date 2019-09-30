Червиченко: удивлён, что Кононов ушёл из «Спартака» после матча с «Оренбургом»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера команды.

«Если честно, я удивлён, что Кононов ушёл именно после матча с «Оренбургом». Играли-то не так плохо, как в предыдущих матчах. Минимум ничью заслужили», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его мнению, из-за отставки Кононова «Спартак», скорее всего, потерял шансы в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». Как отметил Червиченко, с приходом нового человека всё окончательно обрушится.

«Я не поддерживаю Кононова. Просто пытаюсь найти логику в действиях руководства клуба — и опять её не нахожу. Да, Кононова зря назначали. Но и принимать его отставку именно сейчас — ошибка. Имею в виду кубковый матч с «Ростовом», которым, получается, пожертвовали», — сказал Червиченко.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Валерий Рейнгольд заявил, что «Спартак» должен вернуть Карреру на пост главного тренера.