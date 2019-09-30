Рейнгольд считает, что «Спартак» должен вернуть Карреру на пост главного тренера

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что руководству клуба необходимо вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера команды.
Рейнгольд считает, что «Спартак» должен вернуть Карреру на пост главного тренера
  • © РИА Новости

«Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера — он не справится. А перед тем, как поставить Карреру, нужно извиниться», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».

По его словам, он не понимает, почему Олега Кононова так долго держали на посту наставника команды. 

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу.

Ранее экс-футболист «Спартака» Сергей Юран выразил готовность возглавить команду.

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