Рейнгольд считает, что «Спартак» должен вернуть Карреру на пост главного тренера

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что руководству клуба необходимо вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера команды.

«Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера — он не справится. А перед тем, как поставить Карреру, нужно извиниться», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».

По его словам, он не понимает, почему Олега Кононова так долго держали на посту наставника команды.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России по футболу.

Ранее экс-футболист «Спартака» Сергей Юран выразил готовность возглавить команду.