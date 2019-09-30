Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.

«Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере «Спартака». Могу ли я возглавить «Спартак»? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По его словам, если его захотят назначить главным тренером до конца сезона, то он согласится вытащить «Спартак» из кризиса, так как знает, как это сделать.

«Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым. У меня есть своё мнение, своя цель, я несу ответственность. Многих это не устраивает, и из-за этого появляются моменты, когда не поймёшь, с кого спрашивать», — сказал Юран.

На данный момент Юран возглавляет красногорский «Зоркий», который идёт на шестом месте зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Роман Широков раскритиковал футболистов «Спартака», подошедших разговаривать с фанатами.