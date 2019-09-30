Широков раскритиковал футболистов «Спартака», подошедших разговаривать с фанатами

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков считает, что капитану команды Георгию Джикии, а также хавбекам Резиуану Мирзову и Аязу Гулиеву не стоило после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ходить разговаривать с болельщиками.

«Игра является мерилом. Я не понимаю, почему они ходят туда. Они лучше бы на поле вышли и показали что-то. Что там объясняться-то? Выйдите и обыграйте 3:0, 2:0, 4:0 — как хотите. И не надо никуда ходить. Тебя и звать никуда не будут, только хлопать», — сказал Широков в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Широков высказался о назначении Сергея Кузнецова исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».