Широков не понимает, зачем «Спартак» назначил Кузнецова и. о. главного тренера

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков высказался об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды и назначения Сергея Кузнецова исполняющим обязанности наставника красно-белых.

«Отставка принята больше на эмоциях. Ничего бы не было, поработай они ещё неделю вместе. «Спартак» мог найти тренера за эту неделю. Вы убираете Кононова и из его же штаба ставите человека, который вообще без опыта. Чего вы хотите добиться этим? Решение абсолютно непродуманное и спонтанное. Для чего оно нужно?» — сказал Широков в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на отставку Кононова.