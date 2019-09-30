Гендиректор «Зенита» — об отставке Кононова: терпение имеет свои границы

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

«Четыре поражения кряду — это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, ставящего перед собой самые высокие задачи и имеющего большой бюджет, слишком. Ясно, что терпение имеет свои границы. Самое главное не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не у «Спартака» игры. Такова сложная судьба тренера», — цитирует Медведева РИА Новости.

Олег Кононов ушёл в отставку с поста главного тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» (1:2) в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Ранее сообщалось, что Тарханов считает Карпина и Черчесова оптимальными кандидатами на пост тренера «Спартака».

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