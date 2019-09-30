Тарханов считает Карпина и Черчесова оптимальными кандидатами на пост тренера «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Александр Тарханов, в настоящее время возглавляющий армянский «Пюник», порассуждал о возможном преемнике Олега Кононова на посту главного тренера команды.

«Спартаку» надо выстроить организацию игры как в атаке, так и в обороне. Если из «Ростова» уйдёт Карпин, то его нужно приглашать, так как он из спартаковской системы, знает её. Это самый оптимальный вариант. Черчесов — фигура тоже значимая, оптимальная для «Спартака». Он тоже может выстроить игру команды», — заявил специалист ТАСС.

В настоящее время место главного тренера «Спартака» вакантно, после того, как команду покинул Олег Кононов. Валерий Карпин в настоящее время возглавляет «Ростов», а Станислав Черчесов — сборную России.

Ранее экс-футболист сборной Испании заявил, что Карпин способен передать свои бойцовские качества игрокам.