Экс-футболист сборной Испании: Карпин способен передать свои бойцовские качества игрокам

Бывший футболист сборной Испании Гаиска Мендьета, который выступал вместе с Валерием Карпиным в составе «Валенсии», рассказал о чертах характера бывшего одноклубника.

«Мы с ним обсуждали его тренерскую карьеру. Знаю, что Карпин продолжает работать над собой и остаётся таким же неуступчивым, каким был, когда сам выходил на поле. Он может передать свои бойцовские качества футболистам. Думаю, в этом его «фишка», а ещё он хороший тактик», — цитируют Мендьету «Известия».

Также экс-футболист сборной Испании добавил, что на пике карьеры Карпин обладал достаточным уровнем мастерства, чтобы играть за «Реал» или «Барселону».

Ранее сообщалось, что Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака».