Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.

Как сообщает «Чемпионат», Валерий Карпин входит в число претендентов на должность главного тренера московского «Спартака». Также, по информации источника, в клубе готовы пригласить бывшего капитана команды Андрея Тихонова в качестве временного тренера коллектива до конца сезона.

Бывший наставник «Спартака» Олег Кононов покинул занимаемую должность в связи с неудовлетворительными результатами команды. Москвичи в чемпионате России проиграли четыре матча подряд.

Ранее сообщалось, что РФС против совмещения Черчесовым постов в сборной России и клубе.