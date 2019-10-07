СМИ: Кузяев тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Шотландией
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что все вызванные игроки прибыли в расположение национальной команды, которая 7 октября провела восстановительную тренировку.
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).
Ранее футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев отреагировал на вызов в сборную России.