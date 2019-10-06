Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России
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«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью», — цитирует игрока «Чемпионат».
По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов позвонил ему, когда он находился дома и ел.
«Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев.
Игрок был вызван вместо форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах.
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир РПЛ Соболев вызван в сборную России по футболу.