Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России

Короткая ссылка
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев признался, что не ожидал вызова в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией и Кипром.
Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России
  • ©kc-camapa.ru

«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов позвонил ему, когда он находился дома и ел.

«Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев.

Игрок был вызван вместо форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир РПЛ Соболев вызван в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить