Пятое подряд поражение «Спартака», дубли Соболева и Байрамяна и отставка Хохлова: чем запомнился 12-й тур РПЛ

Московский «Спартак» уступил «Краснодару» и впервые за 15 лет потерпел пять поражений подряд в чемпионате России. «Динамо» также продлило неудачную серию и опустилось на предпоследнее место в турнирной таблице, а главный тренер команды Дмитрий Хохлов после игры с «Оренбургом» подал в отставку. Дубли Александра Соболева и Хорена Байрамяна помогли «Крыльям Советов» и «Ростову» одержать гостевые победы, а защитник «Ахмата» Уилкер Анхель отметился голом от боковой линии. RT рассказывает о самых интересных событиях 12-го тура РПЛ.

Удачный дебют Шалимова и спорные судейские решения

В стартовом матче 12-го тура Российской премьер-лиги сошлись «Уфа» и «Ахмат», и грозненцам удалось выиграть в день рождения главы республики Рамзана Кадырова. Кроме того, эта встреча стала для команды первой под руководством Игоря Шалимова.

Три очка гостям принёс курьёзный гол Уилкера Анхеля в самом начале игры. Защитник грозненцев выполнял подачу с левого фланга, но мяч неожиданно юркнул в дальнюю девятку, к чему Александр Беленов оказался явно не готов.

У хозяев же после игры возникло немало вопросов к судье Владиславу Безбородову. По мнению руководства клуба, он не назначил в ворота гостей два пенальти. Помимо этого, во втором тайме из-за офсайда был отменён гол Ловро Бизяка.

Удаление Юсупова и джокер Кулишев

Между тем столичное «Динамо» продолжает погружаться на дно турнирной таблицы. В 12-м туре бело-голубые потерпели четвёртое поражение подряд (включая матч Кубка России), после чего в отставку был отправлен Дмитрий Хохлов. Таким образом, «Оренбург» второй тур подряд прикладывает руку к увольнению главного тренера московской команды. Неделю назад после поражения от подопечных Владимира Федотова работы лишился Олег Кононов.

Главным антигероем отчётного матча, пожалуй, стал Артур Юсупов, который незадолго до перерыва получил вторую красную карточку в сезоне. Оставшись в меньшинстве, гости во втором тайме пропустили дважды. В составе хозяев отличились Артём Кулишев и Урош Радакович. Причём россиянин забил уже третий мяч в сезоне-2019/20 после выхода на замену. «Оренбург» же одержал четвёртую победу в последних пяти турах РПЛ.

Гол-красавец Давиташвили и первая победа «Рубина» за шесть матчей

Казанскому «Рубину» удалось прервать неудачную серию и впервые за шесть туров одержать победу в РПЛ. Набрать три очка подопечные Романа Шаронова сумели в домашней встрече с аутсайдером «Тамбовом». Ещё в первом тайме хозяева очень легко дважды поразили ворота соперника. При этом гол-красавец забил Зурико Давиташвили. Грузинский полузащитник в штрафной обыграл сразу нескольких соперников и отправил мяч в дальний угол ворот.

Гости, к их чести, рук не отпустили и после перерыва быстро сумели сократить отставание в счёте до минимума благодаря третьему голу в сезоне Георгия Мелкадзе. После этого коллектив Александра Григоряна имел немало моментов, чтобы спастись, но не реализовал их.

Дубль и нереализованный пенальти Соболева

Потерпел поражение и другой новичок РПЛ, «Сочи», который в последнее время набрал неплохой ход. Победную поступь подопечных Александра Точилина прервали «Крылья Советов», а точнее Антон Зиньковский и Александр Соболев. Полузащитник дважды ассистировал форварду, а тот, видимо, на эмоциях от информации об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» оформил дубль и с десятью голами делит с Эльдором Шомуродовым первое место в гонке бомбардиров. При этом нападающий мог отличиться ещё раз, но во второй раз в сезоне не реализовал пенальти. Но главное — в воскресенье Соболев был впервые в карьере вызван в сборную России вместо получившего травму Фёдора Смолова.

Четыре гола и травма Мамманы

Также в воскресенье провели свои матчи все команды, входящие в лидирующую группу РПЛ. Первым на поле вышел «Зенит», который играл в Екатеринбурге с «Уралом». Сине-бело-голубые одержали достаточно лёгкую победу, трижды поразив ворота соперника. По разу отличились Бранислав Иванович, Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Без гола на этот раз остался Артём Дзюба, однако форвард сборной России отдал очередную результативную передачу и вышел в лидеры турнира по этому показателю с шестью ассистами.

«Уралу» же в начале второго тайма помог отличиться воспитанник команды Олег Шатов, после подачи углового отправивший мяч в собственные ворота. Ещё одной ложкой дёгтя для гостей стала серьёзная травма колена Эммануэля Мамманы, который лишь недавно восстановился от повреждения.

Повреждение Смолова и возвращение Миранчука

Очередные три очка в национальном первенстве набрал и другой представитель России в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — «Локомотив». Подопечные Юрия Сёмина дома в энергосберегающем режиме обыграли «Арсенал» — 2:1. При этом не лучший матч провёл голкипер туляков Михаил Левашов. В самом начале встречи он отдал мяч прямо на Фёдора Смолова, после чего форвард выполнил результативную подачу на Эдера, а в конце тайма сфолил на Алексее Миранчуке в собственной штрафной — тот реализовал пенальти.

Что касается гола гостей, то он получился очень курьёзным. Маринато Гилерме не стал доигрывать эпизод с рывком Эванса Кангва, полагая, что оппонент находился в положении вне игры, и позволил ему забить. Вот только никакого офсайда не было и в помине.

К сожалению, без травм не обошлось и в этом матче. В середине первого тайма дёрнул мышцу Смолов. В сборную Фёдор теперь не поедет. Однако ему на замену вышел восстановившийся Алексей Миранчук.

Три пропущенных Акинфеевым мяча и дубль Байрамяна

В одном из центральных матчей тура в Москве сошлись лидировавший ЦСКА и «Ростов». О турнирной значимости этой встречи можно было ничего не говорить — на кону стояли, как принято говорить, шесть очков. Однако фактически армейцы данный поединок провалили. Уже на 11-й минуте счёт открыл Хорен Байрамян, а в концовке первого тайма полузащитник оформил первый дубль в карьере.

В перерыве Виктор Гончаренко убрал с поля ужасно действовавшего Седрика Гогуа и выпустил вместо него техничного новичка Лукаса Сантоса. В результате хозяева стали играть куда интереснее и начали создавать моменты.

Однако в обороне у красно-синих по-прежнему творился настоящий бардак, что привело к третьему пропущенному мячу, который забил Эльдор Шомуродов. Благодаря этому голу узбек догнал в гонке бомбардиров турнира Соболева. ЦСКА сподобился на мяч престижа лишь в концовке. Уже в добавленное время Фёдор Чалов заработал пенальти, а Никола Влашич реализовал его, пробив Егора Бабурина, который провёл великолепный матч.

Быстрый гол «Краснодара» и два удаления в концовке

В другом центральном матче тура сошлись «Краснодар» и «Спартак». Красно-белых после отставки Олега Кононова повёз на юг России его помощник Сергей Кузнецов. Но удачно дебютировать в роли исполняющего обязанности главного тренера ему не удалось. Уже к 20-й минуте «Спартак» пропустил дважды. Сначала Маркус Берг отличился после подачи углового, а затем свой шанс реализовал Сергей Петров.

В концовке тайма гостям удалось сократить отставание до минимума. Джордан Ларссон, воспользовавшись скидкой Резиуана Мирзова, отправил снаряд в сетку с близкого расстояния. Во втором тайме «Спартак» изо всех сил пытался забить, но сравнять счёт так и не сумел и впервые за 15 лет потерпел пять поражений подряд в чемпионате страны. В довершение всех бед в концовке красную карточку получил капитан команды Георгий Джикия. У «Краснодара» чуть раньше удаление заработал Кайо.