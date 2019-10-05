Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Крыльям Советов» принесли два гола Александра Соболева, забившего на 4-й и 69-й минутах. 22-летний форвард не сумел реализовать пенальти на 61-й минуте.
В 13-м туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Оренбургом», а «Сочи» в Туле встретится с «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв «Тамбов».