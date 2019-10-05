«Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв «Тамбов»

Казанский «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Казань Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первую за пять матчей победу «Рубину» принесли голы Игоря Коновалова и Зурико Давиташвили, забивших на 27-й и 32-й минутах. «Тамбов» ответил голом Георгия Мелкадзе на 54-й минуте.

В 13-м туре «Рубин» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Тамбов» на своём поле примет екатеринбургский «Урал».

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова.