«Динамо» объявило об отставке Хохлова
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Отмечается, что руководство московского коллектива удовлетворило заявление Хохлова в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Имя временно исполняющего обязанности главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
43-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам 12 туров набрала десять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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