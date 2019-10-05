«Динамо» объявило об отставке Хохлова

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что руководство московского коллектива удовлетворило заявление Хохлова в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Имя временно исполняющего обязанности главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

43-летний специалист возглавлял «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам 12 туров набрала десять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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