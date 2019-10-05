Источник: «Спартак» подпишет контракт с Тедеско в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско близок к тому, чтобы возглавить московский «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат», в понедельник 34-летний Доменико Тедеско подпишет контракт с московским «Спартаком» и станет новым главным тренером клуба. С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», став серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). Москвичи занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Моссаковский выразил сомнение, что с уходом Кононова все проблемы «Спартака» разрешатся.