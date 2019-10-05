Моссаковский: не думаю, что с уходом Кононова все проблемы «Спартака» разрешатся

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал, как отставка Олега Кононова может сказаться на «Спартаке» в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Кононов не настолько закрепощал команду, чтобы все побежали только от самого факта его отставки. Тем не менее встряска в любом случае произошла, а футболисты будут выкладываться хотя бы для того, чтобы зарекомендовать себя перед новым наставником. Кто знает, возможно, новый тренер «Спартака» уже выбран и будет внимательно смотреть матч в Краснодаре. В любом случае это повод собраться», — заявил журналист в интервью RT.

Также Моссаковский напомнил, что летом красно-белые так и не приобрели нападающего, но не стал обвинять в этом генерального директора клуба Томаса Цорна.

«Мне кажется, вопросы в данной ситуации возникают не только к нему. Это куда более глобальная тема. Неправильно всё замыкать на конкретной персоналии. Просто Кононов стал тем человеком, который принял на себя весь негатив. Не думаю, что с его уходом все проблемы клуба разрешатся», — добавил комментатор.

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