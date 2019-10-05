Моссаковский рассказал о кредите доверия Мусаеву в «Краснодаре»

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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал о серьёзном кредите доверия главному тренеру Мураду Мусаеву в «Краснодаре».
Моссаковский рассказал о кредите доверия Мусаеву в «Краснодаре»
  • Reuters

«Уверен, он ещё долго и плодотворно будет работать в «Краснодаре». В этом клубе руководство не склонно к резким движениям. Ставка на Мусаева была сделана на перспективу. Все прекрасно понимают, что летом у команды полностью сменился центр поля. По сути, поменялся весь костяк. А когда команда, играющая во владение, проходит через подобные кадровые пертурбации, её так или иначе будет потряхивать. «Краснодар» же не потряхивает, а трясёт, но до разговоров об отставке Мусаева очень далеко. Ему будет дан не один шанс», — заявил Моссаковский в интервью RT.

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