Кириченко: состав первой пятёрки РПЛ уже определился, «Спартак» из неё выпал

Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о перспективах команды в борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

«Без сомнения, «Ростов» заслуженно находится в первой пятёрке. Жёлто-синие очень неплохо смотрятся и много забивают. В первых турах подопечные Валерия Карпина ещё и много пропускали, но сейчас эта проблема не стоит столь остро. Так что с большой долей вероятности состав первой пятёрки РПЛ уже определился. Из неё по всем известным причинам выпал «Спартак», — заявил специалист в интервью RT.

Кириченко также положительно отозвался о переменах, произошедших в игре команды.

«Тактические перестроения связаны с необходимостью усилить игру в атаке. Да, система с пятью защитниками позволяет надёжно действовать в обороне, но в некоторых матчах команде попросту не хватало умения играть первым номером, навязывать давление. А сейчас состав у «Ростова» очень хороший. Пришёл Роман Ерёменко, который выполняет огромную роль в организации всей игры. И, конечно, здорово работает Валерий Карпин», — добавил тренер.

Ранее Кириченко заявил, что внутреннее первенство для ЦСКА находится в приоритете.