Кириченко: внутреннее первенство для ЦСКА сейчас в приоритете

Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко объяснил, почему ЦСКА потерпел два поражения на старте группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, в еврокубках уровень сопротивления гораздо выше. Но я бы не стал в данном случае говорить о какой-то системности, всё же такие провальные матчи, как с «Лудогорцем», бывают у всех команд. На мой взгляд, внутреннее первенство для армейцев сейчас в любом случае находится в приоритете, ведь подопечные Виктора Гончаренко ведут борьбу за титул, а также за путёвку в Лигу чемпионов», — заявил специалист в интервью RT.

Тренер также рассказал о главных проблемных точках в игре ЦСКА.

«Безусловно, в защите у команды не всё гладко, но у армейцев есть проблемы и в атаке. ЦСКА по-прежнему нестабилен. Он может выдать прекрасный матч, а следующую игру провалить. Всё-таки в составе красно-синих много молодых футболистов. Тем более ЦСКА, как ни крути, не хватает длины скамейки. Вдобавок команду накрыла эпидемия травм», — добавил Кириченко.

Ранее агент Жамалетдинова высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.