Агент Жамалетдинова высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА

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Александр Маньяков, агент нападающего познаньского «Леха» Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, прокомментировал слухи о возвращении игрока в российский клуб.
Агент Жамалетдинова высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Проблемы с адаптацией Тимура преувеличены. Тут скорее вопрос в том, что планка была высокая. В ЦСКА он был в обойме, ждали большего», — приводит слова агента «Чемпионат».

По его словам, на данный момент у форварда высокая конкуренция в польском клубе. Помимо этого Маньяков заявил, что в России более трепетно относятся к футболистам, чем в Европе. Как он отметил, там легионер должен сразу давать результат.

«Если говорить о будущем Тимура, то в том сезоне его тоже сначала не ставили в состав, но в конце сезона ему удалось забить несколько голов, и аренду продлили. Будем смотреть», — добавил Маньяков.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. Он перешёл в «Лех» на правах аренды в январе 2019 года. С тех пор он провёл за основную команду «Леха» девять матчей и забил один мяч.

Ранее супруга главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала тренера команды Виктора Гончаренко.

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