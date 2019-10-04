Агент Жамалетдинова высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА
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- РИА Новости
«Проблемы с адаптацией Тимура преувеличены. Тут скорее вопрос в том, что планка была высокая. В ЦСКА он был в обойме, ждали большего», — приводит слова агента «Чемпионат».
По его словам, на данный момент у форварда высокая конкуренция в польском клубе. Помимо этого Маньяков заявил, что в России более трепетно относятся к футболистам, чем в Европе. Как он отметил, там легионер должен сразу давать результат.
«Если говорить о будущем Тимура, то в том сезоне его тоже сначала не ставили в состав, но в конце сезона ему удалось забить несколько голов, и аренду продлили. Будем смотреть», — добавил Маньяков.
Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. Он перешёл в «Лех» на правах аренды в январе 2019 года. С тех пор он провёл за основную команду «Леха» девять матчей и забил один мяч.
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