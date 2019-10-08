Третий состав за полгода: почему кризис «Спартака» перед назначением Тедеско достиг апогея

Назначение 34-летнего немца Доменико Тедеско на пост главного тренера должно помочь московскому «Спартаку» вернуться в элиту РПЛ. Серия из пяти поражений подряд в национальном чемпионате довела болельщиков до отчаяния и заставила усомниться в правильности выбранного руководством курса. При этом в выездном матче 12-го тура с «Краснодаром» на равных сражался фактически дубль нынешней основы красно-белых. Что происходит с одной из самых популярных команд страны — в материале RT.

Поражение московского «Спартака» в Краснодаре в 12-м туре российской премьер-лиги вызвало гораздо меньше эмоций у поклонников команды, чем любая из неудач, последовавших за сентябрьскими матчами сборных. И тому есть логичное объяснение — отставка опального наставника Олега Кононова, за год не сумевшего, по мнению подавляющего большинства экспертов, привить команде никаких футбольных ценностей, на время опустошила болельщиков.

Некоторые из них по старой памяти ещё критикуют тренерский штаб во главе с исполняющим обязанности Сергеем Кузнецовым, но в целом пятая подряд «баранка» и 12-е место в турнирной таблице национального чемпионата воспринимаются как данность.

Парадокс заключается в том, что в воскресном матче красно-белые не выглядели безнадёжно. Во-первых, ни одна команда РПЛ в нынешнем сезоне не владела мячом больше, играя в Краснодаре (45% времени). Во-вторых, никто не заставлял подопечных Мурада Мусаева столь часто грубо фолить на коротком временном отрезке — за 25 минут второго тайма они заработали пять жёлтых карточек, одна из которых трансформировалась в красную.

В-третьих, и это самое важное, москвичи создали проблемы сопернику атакующим звеном, которое с некоторыми оговорками можно называть дублирующим (или приравнивать к команде ФНЛ) и сохранили интригу до финального свистка даже с самым бесперспективным на дистанции сочетанием футболистов в обороне.

Николай Рассказов и Андрей Ещенко (при всей к ним любви) никогда не были оплотом надёжности на правом краю обороны, а в 2019-м и вовсе подвергались нещадной критике экспертов. Молодой выпускник академии красно-белых продолжает утверждаться в роли «всадника без головы», берущего своё исключительно за счёт скорости и задора, а также увлекающегося подключениями в атаку.

Перенёсший операцию на крестообразной связке левого колена в декабре 2018-го ветеран, очевидно, доигрывает на высоком уровне последний сезон и не может похвастать ничем, кроме опыта и бойцовских качеств. Другое дело, что современным требованиям флангового защитника не отвечают ни один, ни другой.

Рассуждать всерьёз о надёжности Ильи Кутепова сложно, даже если оставить за скобками его умение зарабатывать горчичники. За последние два года он выходил на поле в РПЛ всего 13 раз. В этих матчах «Спартак» сумел пять раз добыть победу и лишь дважды не пропустить.

Такие процентные соотношения допустимы для условных Фёдора Кудряшова или Егора Сорокина, выступающих за не хватающие звёзд с небес «Рубин» и «Сочи», но никак не для центрбека команды, ежегодно ведущей борьбу за медали национального чемпионата и участвующей в еврокубках.

Опорным полузащитникам Наилю Умярову и Алексу Кралу на двоих меньше лет, чем продолжающему выступать в свои 41 Джанлуиджи Буффону. Они в принципе ещё не нюхали пороху. 400 минут на двоих в РПЛ, десять матчей в еврокубках с соперниками средней руки и вызовы в молодёжные сборные — недостаточный багаж для покорения шестой, согласно рейтингу УЕФА, лиги континента здесь и сейчас.

Резиуан Мирзов и Джордан Ларссон если и ушли дальше, то незначительно — ни один из них не выступал в коллективе с амбициями, да ещё и не сталкивался с таким давлением фанатов. Выделяться в тульском «Арсенале» и шведском «Норрчёпинге» на протяжении одного сезона и выступать стабильно в составе гранда — отнюдь не одно и то же.

«Хрустальный» и уже с десяток лет находящийся в статусе подающего надежды Жано Ананидзе как мозг красно-белых — оксюморон, не уступающий словосочетанию «боксёр Конор Макгрегор». То есть в отдельно взятом эпизоде грузинский хавбек способен блеснуть и проявить грани своего гаснущего таланта, но в долгосрочной перспективе сделать партнёров лучше и определять химию команды — нет.

Появление же на острие атаки универсала Лоренсо Мельгарехо выглядело невыносимой лёгкостью бытия очередного исполняющего обязанности наставника. Особенно если вспомнить, что Массимо Каррера использовал парагвайца преимущественно для затыкания дыр, а Олег Кононов мариновал на лавке из-за того, что менеджменту клуба не удалось от него избавиться летом.

Принимая во внимание всё это и тот факт, что ещё пять месяцев назад на поле в форме с ромбом на груди выходили Денис Глушаков, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано, Лукаш Фернандо, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе, Дмитрий Комбаров и Сльваторе Бокетти, не стоит удивляться тому, что народную команду продолжает основательно лихорадить.

И грядущее во вторник, 8 октября, назначение Доменико Тедеско вряд ли в одночасье изменит положение дел. Новому «Спартаку» потребуется время, чтобы встать на ноги и засиять былыми красками, а его фанатам — гораздо больше терпения для избавления от призраков прошлого.

Родившийся в Италии, но проведший всю свою сознательную жизнь в Германии 34-летний специалист совершенно точно уже не испортит обедни. И дело не только в желании соответствовать современным веяниям с высоким прессингом и давлением при отборе мяча, которых в чемпионате России почти нет.

Тедеско неплохой психолог, тонко чувствует молодых футболистов и знает о дисциплине если не всё, то достаточно много. И это именно то, в чём нуждается сейчас «Спартак» больше всего. Другое дело, сможет ли наставник убедить всех в том, что его курс единственно верный, ведь помимо многомиллионной армии поклонников критиковать и топить его по прошествии времени при первой возможности будут и представители отечественного тренерского цеха, и эксперты, и даже, возможно, владелец клуба Леонид Федун.