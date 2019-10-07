Футболист «Спартака» Шюррле показал, как восстанавливается после болезни
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
Игрок опубликовал видео в своём Instagram.
Из-за болезни хавбек пропустил две последних встречи команды в Российской премьер-лиге.
Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В настоящее время на его счету 11 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско главным тренером «Спартака».
Шюррле восстанавливается после болезни pic.twitter.com/VIwMbkNyTC— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) October 7, 2019