Футболист «Спартака» Шюррле показал, как восстанавливается после болезни

Полузащитник московского Андре Шюррле опубликовал видео своей тренировки в зале после перенесённой болезни.

Игрок опубликовал видео в своём Instagram.

Из-за болезни хавбек пропустил две последних встречи команды в Российской премьер-лиге.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В настоящее время на его счету 11 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско главным тренером «Спартака».