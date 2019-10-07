Футболист «Спартака» Шюррле показал, как восстанавливается после болезни

Короткая ссылка
Полузащитник московского Андре Шюррле опубликовал видео своей тренировки в зале после перенесённой болезни.
Футболист «Спартака» Шюррле показал, как восстанавливается после болезни
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Игрок опубликовал видео в своём Instagram.

Из-за болезни хавбек пропустил две последних встречи команды в Российской премьер-лиге.

Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В настоящее время на его счету 11 матчей в составе красно-белых, в которых он забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско главным тренером «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить