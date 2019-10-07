Уткин прокомментировал возможное назначение Тедеско главным тренером «Спартака»

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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении экс-наставника немецкого «Шальке» Доменико Тедеско новым главным тренером московского «Спартака».
Уткин прокомментировал возможное назначение Тедеско главным тренером «Спартака»
  • © Ina Fassbender/dpa
  • globallookpress.com

«Сейчас я бы сказал, что все кадровые решения так безнадёжно сливаются и нынешний симпатичный, наверное, способный парняга взялся практически ниоткуда, что он для меня сейчас просто очередной. Якин, Аленичев, Каррера, Кононов и т. д. Итедеско», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что намерен внимательно следить за первыми шагами специалиста, так как он может не успеть сделать их много.

«Приготовьте свои тедескопы!» — заключил Уткин.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что Тедеско завершил переговоры со «Спартаком».

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