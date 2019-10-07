СМИ: Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско провёл переговоры с руководством московского «Спартака» по поводу его возможного назначения в российский футбольный клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 34-летний специалист согласовал основные параметры по контракту с красно-белыми. Таким образом, «Спартак» должен объявить о назначении Тедеско на должность главного тренера уже в ближайшее время.

Соглашение Тедеско со «Спартаком» будет рассчитано на два года девять месяцев с зарплатой порядка €1,5 млн.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», став серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2).

Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем тренере «Спартака».