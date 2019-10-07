Черчесов высказался о будущем тренере «Спартака»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о том, каким должен быть новый наставник московского «Спартака».
Черчесов высказался о будущем тренере «Спартака»
  • РИА Новости

«Главное, чтобы у «Спартака» был тренер, который даёт результат, неважно, иностранец или россиянин. Главное, чтобы он давал результат и игроки «Спартака» были готовы», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, для национальной команды важно, чтобы такие клубы, как «Спартак» и «Динамо», уже определились со специалистами.

«Вот сейчас из «Динамо» нет ни одного игрока в сборной, они не показывают той игры. Мы зависим от клубов — ну если нет в «Динамо» игроков, мы же их не специально вызываем», — сказал Черчесов.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов также был уволен после игры с «Оренбургом» (0:2) в следующем туре.

Ранее Калиниченко высказался о возможном назначении Доминико Тедеско на пост наставника «Спартака».

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