Калиниченко высказался о возможном назначении Тедеско на пост наставника «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

«Он не понимает, куда идёт. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

При этом он отметил, что болельщики пока могут до конца не понимать философии генерального директора красно-белых Томаса Цорна, под которую и приходит новый тренер.

«Назначение Тедеско будет воспринято спорно со всех сторон и с робкой надеждой», — сказал Калиниченко.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2).

Ранее сообщалось, что претендент на пост наставника «Спартака» Тедеско прибыл в Москву.