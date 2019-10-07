Калиниченко высказался о возможном назначении Тедеско на пост наставника «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил кандидатуру немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Калиниченко высказался о возможном назначении Тедеско на пост наставника «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © James Wilson/imago-images.de

«Он не понимает, куда идёт. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

При этом он отметил, что болельщики пока могут до конца не понимать философии генерального директора красно-белых Томаса Цорна, под которую и приходит новый тренер.

«Назначение Тедеско будет воспринято спорно со всех сторон и с робкой надеждой», — сказал Калиниченко.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2).

Ранее сообщалось, что претендент на пост наставника «Спартака» Тедеско прибыл в Москву.

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