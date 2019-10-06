СМИ: Претендент на пост наставника «Спартака» Тедеско прибыл в Москву

Короткая ссылка
Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско прилетел в Москву.
СМИ: Претендент на пост наставника «Спартака» Тедеско прибыл в Москву
  • © Guido Kirchner/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист ещё не принял окончательного решения по подписанию контракта. Отмечается, что оно будет зависеть от его впечатлений после посещения «Открытие Арены», базы команды в Тарасовке, а также от других объектов клубной инфраструктуры.

В случае же договорённости соглашение Тедеско со «Спартаком» будет рассчитано на 2 года 9 месяцев с зарплатой порядка €1,5 млн.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», став серебряным призёром Бундеслиги в 2018 году.

«Спартак» лишился тренера после отставки Олега Кононова, которая случилась после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2).

Ранее сообщалось, что Кононов может возглавить ПАОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить