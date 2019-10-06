СМИ: Кононов может возглавить ПАОК
- РИА Новости
Как сообщает «Бизнес-Online», 53-летний специалист недавно летал в Салоники на встречу с владельцем клуба Иваном Саввиди.
В настоящее время главным тренером ПАОК является Абел Феррейра, который летом перешёл из португальской «Браги».
29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова.