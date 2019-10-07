Дмитрий Комбаров: Кононов не заслужил такой жёсткой критики

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Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о бывшем главном тренере команды Олеге Кононове.
Дмитрий Комбаров: Кононов не заслужил такой жёсткой критики
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Дисциплину внутри коллектива Кононов поддерживал, всегда всё было в нужных рамках. Да, Олег Георгиевич — интеллигентный человек, но иногда взрывался. Мог и накричать, и «напихать». Болельщики иногда очень резко высказываются. Под влиянием толпы это всё выражается в более грубой форме. Думаю, Кононов не заслужил такой жёсткой критики, но болельщики — это другая сторона медали, другая сторона футбола, там всё по-другому. Они могут выражать своё мнение, как хотят. Хотелось бы, чтобы это держалось в рамках приличия, но не всегда так получается», — заявил Комбаров в интервью Sport24.

Олег Кононов подал в отставку с поста тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее футболист «Краснодара» Скопинцев заявил, что «Спартак» справится с проблемами.

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