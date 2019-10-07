Футболист «Краснодара» Скопинцев уверен, что «Спартак» справится с проблемами

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о прошедшем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Победили, такой сильный соперник. Думаю, у них сейчас нелёгкое время, но они справятся. Потому что это хорошая, народная команда», — приводит слова игрока Sport24.

Он признался, что не помнит момента с удалением капитана красно-белых Георгия Джикии, когда защитник сперва сфолил на нём, а потом начал тянуть за футболку. Он также ответил на вопрос, почему «Спартаку» удалось выбраться из-под натиска «Краснодара» после двух голов хозяев.

«Мы же не можем доминировать все 90 минут. Эта команда тоже в лидерах идёт. Игра обоюдоострая была. Хорошо, что победили, приблизились», — сказал Скопинцев.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Спартак» впервые с 2005 года потерпел пять поражений в чемпионате России. После 12 туров красно-белые занимают 12-е место, набрав 14 очков.

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