СМИ: Тедеско согласовал со «Спартаком» детали контракта

Основной претендент на должность главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско посетил клубный офис и провёл переговоры с руководством красно-белых.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Доменико Тедеско согласовал детали контракта со «Спартаком». По информации источника, 34-летний специалист подпишет контракт на два года и девять месяцев с окладом €1,5 млн в сезон.

Последним местом работы Тедеско был немецкий «Шальке», с которым тренер завоёвывал серебряные медали внутреннего первенства в 2018 году.

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