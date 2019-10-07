Егоров заверил, что в эпизоде с удалением футболиста «Краснодара» Кайо арбитр не использовал VAR

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Краснодара» Кайо в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«VAR не вмешивался в работу арбитра в ситуации с карточкой Кайо. Это 100%. Это чьи-то выдумки, что видеоассистенты подсказали главному арбитру в том эпизоде. У бригады судей изначально не очень хорошо работала связь. Это было видно, когда первый гол забивали. Барахлила рация», — приводит слова Егорова «Спорт-Экспресс».

Кайо был удалён на 89-й минуте за фол в центре поля на Лоренсо Мельгарехо. Изначально арбитр пропустил эпизод, но после подсказки показал игроку вторую жёлтую карточку. Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ранее Сергей Матвеев не исключил, что «Краснодар» отреагирует на эпизод с удалением Кайо.