Матвеев не исключил, что «Краснодар» отреагирует на эпизод с удалением Кайо

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал эпизод с удалением полузащитника Кайо в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Сейчас сложно что-то сказать. Будем смотреть. По Кайо мы пытались объяснить, что VAR нельзя было вмешиваться в эпизод. Возможно, клуб отреагирует на это удаление в дальнейшем», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

Кайо был удалён на 89-й минуте за фол в центре поля на Лоренсо Мельгарехо. Изначально арбитр пропустил эпизод, но после подсказки показал игроку вторую жёлтую карточку. Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ранее Матвеев заявил, что «Краснодар» проявил характер в матче со «Спартаком».