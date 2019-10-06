Матвеев не исключил, что «Краснодар» отреагирует на эпизод с удалением Кайо
- РИА Новости
«Сейчас сложно что-то сказать. Будем смотреть. По Кайо мы пытались объяснить, что VAR нельзя было вмешиваться в эпизод. Возможно, клуб отреагирует на это удаление в дальнейшем», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
Кайо был удалён на 89-й минуте за фол в центре поля на Лоренсо Мельгарехо. Изначально арбитр пропустил эпизод, но после подсказки показал игроку вторую жёлтую карточку. Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.
Ранее Матвеев заявил, что «Краснодар» проявил характер в матче со «Спартаком».