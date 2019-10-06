Матвеев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче со «Спартаком»

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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матвеев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Мы играли в хороший футбол в первом тайме. Жаль, что Маркус Берг не реализовал тот момент, но комбинация была хороша. Мы использовали свои шансы. Конечно, гол в раздевалку сыграл не лучшим образом. Второй тайм начали также неплохо. В концовке не хватило сил, однако ребята проявили характер в трудной ситуации», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

«Краснодар» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

Ранее Сергей Кузнецов признал, что его замены в матче с «Краснодаром» не пошли на пользу команде.

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