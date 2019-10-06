Тренер «Спартака» признал, что его замены в матче с «Краснодаром» не пошли на пользу команде

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Настраивал команду на то, что надо играть с первых минут и до последних секунд. Мы провалили начало встречи. Потом ребята пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Мы были близки к этому, но, к сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Своими заменами я сбил команду. Хотел добавить свежести и постараться додавить «Краснодар». Должен признать, что замены не сработали», — заявил Кузнецов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что выходящие на замену игроки должны проявлять себя лучше.

«Ты же вышел на замену и хочешь доказать, что достоин играть в таком великом клубе, как «Спартак». Впредь я не хотел бы видеть игроков, выходящих на поле и не отдающих себя полностью», — добавил специалист.

«Спартак» на выезде проиграл «Ростову» со счётом 1:2. Этот матч был первым для Кузнецова в качестве исполняющего обязанности главного тренера московской команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за 15 лет проиграл в пяти матчах РПЛ подряд.