Конкуренция в опорной зоне, шанс для Бакаева и усталость Фернандеса: три дилеммы Черчесова перед матчем с Шотландией

В четверг сборная России проведёт матч 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 с командой Шотландии. Победа в нём практически обеспечит национальную команду путёвкой в финальную стадию турнира. Станиславу Черчесову предстоит сделать непростой выбор: за место в опорной зоне конкурируют молодые Ильзат Ахметов и Дмитрий Баринов, за позицию на правом краю атаки — Алексей Ионов с Зелимханом Бакаевым. Вероятно, отдых понадобится и незаменимому Марио Фернандесу, на которого на старте сезона легла слишком большая нагрузка.

Опорная зона: Ахметов или Баринов

Станислав Черчесов, как известно, является тренером, который без особой необходимости не вносит изменения в стартовый состав сборной России. Вот и в матче с Шотландией, который может стать решающим для команды, специалист, скорее всего, не пойдёт на эксперименты. Тем более что их вполне можно будет оставить на оставшиеся встречи отбора, когда путёвка в финальную стадию будет уже добыта.

Однако по нескольким позициям в стартовом составе всё же существуют вопросы. В первую очередь речь идёт об опорной зоне. Если место Магомеда Оздоева на поле практически неоспоримо (футболист провёл пять матчей отборочного этапа из шести с первой и до последней минуты), то за позицию его напарника пойдёт серьёзная борьба.

Чаще всего Черчесов доверял ключевую зону испытанному бойцу Роману Зобнину, но полузащитник «Спартака» пропустит ближайшие матчи сборной из-за травмы, и к тому же он сейчас не в лучшем состоянии, как и весь красно-белый коллектив. Три матча отбора в опорной зоне провёл Ильзат Ахметов. Однако последняя встреча с Казахстаном ему не слишком удалась. Не исключено, что на его состоянии сказывается усталость. Молодой полузащитник получает очень много игровой практики в ЦСКА — на старте сезона Ахметов провёл, включая выступления за сборную, 17 матчей, лишь два из которых начал на скамейке запасных.

Зато в великолепной форме находится Дмитрий Баринов. Да, в «Локомотиве» он тоже получает колоссальную нагрузку и является незаменимым футболистом, но 23-летний опорник, кажется, никогда не устаёт и обладает невероятной выносливостью. Учитывая это, Баринов вполне может впервые в карьере попасть в стартовый состав сборной, да и сам признаётся, что готов к этому.

«Своё состояние, в первую очередь, надо доказывать на тренировках. Но есть вероятность, что в ближайшее время я буду играть в стартовом составе сборной», — заявил полузащитник «Локомотива» в интервью «России 24».

Против Баринова в данной ситуации выступает лишь отсутствие опыта, но, во-первых, у Ахметова его не намного больше. А во-вторых, Черчесов постепенно подводил Дмитрия к игре за национальную команду и, кажется, готов довериться ему, как доверился Юрий Сёмин в «Локомотиве», где полузащитнику удалось выиграть конкуренцию у самого экс-капитана сборной Игоря Денисова, который вынужден был завершить карьеру.

Правый край атаки: Ионов или Бакаев

Также болельщики могут стать свидетелями непростого выбора на правом краю атаки. В матче с Казахстаном на этой позиции сыграл Антон Миранчук, но он в настоящее время травмирован. С большой долей вероятности полузащитника «Локомотива» заменит Алексей Ионов, который начал регулярно играть за сборную после домашнего чемпионата мира, когда карьеру завершил Александр Самедов.

Вдобавок Ионов отлично начал сезон вместе с «Ростовом». Жёлто-синие в настоящий момент располагаются в группе лидеров РПЛ, а сам футболист регулярно набирает баллы за результативность. Плюс, на него осенью не выпадала чрезмерная нагрузка, поскольку ростовчане не участвуют в еврокубках.

Скорее всего, именно Ионов появится на правом фланге атаки в четверг, но нельзя исключать, что Черчесов решит попробовать в деле Зелимхана Бакаева. Пусть «Спартак» первую треть сезона провалил и уже остался без главного тренера, игра полузащитника была одним из немногих светлых пятен на мрачном командном фоне. Его неординарная техника и самоотверженность сходу влюбила в себя болельщиков. К тому же, Бакаеву всего 23 года, тогда как Ионову — 30, и именно за Зелимханом будущее в сборной, если, конечно, он не снизит к себе требований.

Правый фланг обороны: Фернандес или Караваев

Наконец, Черчесову, возможно, предстоит поломать голову над тем, кого поставить на правый фланг обороны. С одной стороны, позиции Марио Фернандеса здесь кажутся незыблемыми. С другой, к натурализованному бразильцу применимы те же слова, что и к Ахметову.

Только Марио незаменим не только в клубе, но и в сборной. Он в новом сезоне принял участие в 16 матчах, но все из них провёл от звонка до звонка и пропустил лишь выезд во Владикавказ в рамках Кубка России.

Неудивительно, что на Фернандесе такая нагрузка не сказаться не могла. Последние встречи в составе армейцев он провёл неудачно. Это подтверждается и статистикой. Согласно данным программы Instat, в матче с «Эспаньолом» защитник совершил всего 257 технико-тактических действий, а в игре с «Ростовом» — 279. Для сравнения, в матче с «Уралом» Марио выдал 339 ТТД.

Не исключено, что в сложившей ситуации тренерский штаб сборной предоставит футболисту жизненно необходимую паузу, ведь в противном случае перенапряжение может закончиться травмой. Неудивительно, что во вторник игрок даже тренировался по индивидуальной программе. К слову, заменить его в сборной готовы сразу несколько человек: Сергей Петров, Вячеслав Караваев и Владислав Игнатьев.

И если появление в составе опытного игрока «Локомотива», вызванного в последний момент, маловероятно, то Петрова с Караваевым болельщики вполне могут увидеть на поле. Особенно любопытно будет понаблюдать за последним, который немало поиграл в Европе и вернулся в Россию, пополнив состав «Зенита».