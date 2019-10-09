Дзюба вступился за Лунёва

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за своего партнёра по национальной команде и петербургскому «Зениту» голкипера Андрея Лунёва, подвергшегося критике.

«Я бы хотел вступиться за своего товарища. Мне немного непонятно, откуда начались эти разговоры про психологические проблемы. Его команда пропустила меньше всего в чемпионате России, в Лиге чемпионов они победили и сыграли в ничью. Он показывает хороший уровень как в сборной, так и в «Зените». Поэтому я призываю вас немного уважительнее относиться к нему», — заявил Дзюба.

Он отметил, что ошибок не допускает только тот, кто ничего не делает.

«Меня это немного напрягает, потому что Андрей мой хороший друг. Если Станислав Саламович его вызывает, значит, он достоин находиться в сборной», — добавил капитан национальной команды.

Лунёв подвергся критике из-за ряда ошибок, в частности в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом» и игре второго тура группового раунда Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

Ранее Дзюба высказал мнение о сборной Шотландии перед матчем отбора на Евро-2020.