Дзюба высказал мнение о сборной Шотландии перед матчем отбора на Евро-2020

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением о национальной команде Шотландии в преддверии матча седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Дзюба высказал мнение о сборной Шотландии перед матчем отбора на Евро-2020
  • РИА Новости

«Отношение шотландских журналистов напоминает мне ситуацию с нами перед чемпионатом мира. У Шотландии очень крепкая сборная, которая любит единоборства. Удивительно, что они проиграли в Казахстане, хотя там нелегко всем из-за искусственного поля», — заявил Дзюба.

Он отметил, что некоторые футболисты шотландской сборной играют в таких именитых клубах, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», и что перед первым матчем с Россией именно Шотландию считали фаворитом встречи.

«Но мы их обыграли в Глазго, и мнение сразу поменялось. Но мы не смотрим, кто сильнее, уважаем любого соперника и настраиваемся на борьбу. Ведь мы не Португалия, не Испания и не Нидерланды — на классе никого не обыграем. У нас есть задача, и мы будем её решать», — добавил капитан сборной.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45.

Ранее Станислав Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020.

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