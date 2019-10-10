«Сегодня сборная России никого не боится»: Игнатьев о матче с Шотландией, экспериментах Черчесова и роли Дзюбы

У сборной России по футболу есть запас очков, и она будет чувствовать себя уверенно в матче отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией. Об этом в интервью RT заявил заслуженный тренер Борис Игнатьев. Он уверен, что Станислав Черчесов не будет экспериментировать и выпустит на поле «Лужников» тех, кто этого по-настоящему заслуживает. Специалист также порассуждал о роли Артёма Дзюбы в команде и высказался о возможных дебютах Зелимхана Бакаева и Александра Соболева.

«Надо отдать должное команде, задачу она практически выполнила»

— В преддверии матча с Шотландией болельщики готовы носить сборную России на руках. Но не кажется ли вам, что нашей команде просто досталась относительно лёгкая группа?

— Я бы упростил ситуацию: состав группы роли не играет, ведь все команды выходят на поле и борются. А до начала матчей мы не можем определить, насколько слаб соперник и каков наш уровень. Вспоминая первую игру с шотландцами, я ожидал увидеть в Глазго сильного мощного представителя британского футбола, агрессивного и хорошо действующего на «втором этаже». Но шотландцы оказались слабее. Поэтому надо просто отдать должное нашей команде. Главное, перед подопечными Станислава Черчесова стояла определённая задача, и они её практически выполнили. Ведь немало же было в истории российского футбола примеров, когда сборная получала вроде бы уступающих в классе оппонентов, но в итоге терпела фиаско.

— Исходя из того, что мы увидели в первом матче с Шотландией, российским болельщикам можно не беспокоиться за результат?

— Волноваться нужно всегда, если ты переживаешь за команду. Никто не зажигал перед сборной зелёный свет, мы должны сами добиться права выступать на Евро-2020. Если в четверг бразды правления игрой перейдут к Шотландии, всё может закончиться плохо для России.

— В какой-то мере футболисты и сами могут расслабиться, ведь для решения задачи по выходу в финальную стадию турнира осталось набрать всего несколько очков...

— Думаю, Черчесов этого не допустит. Ему удалось не только заразить подопечных своей идеей, но и подвести их под общий знаменатель. А главное, футболисты понимают, что от них требуется. Плюс, наши игроки имеют запас очков и психологически будут чувствовать себя уверенно. На сегодняшний день мы никого не боимся, что показал чемпионат мира, и выходим на поле с чувством собственного достоинства.

— Ждёте ли вы каких-то неожиданных ходов от Черчесова, или в важнейшем матче он не будет искать добра от добра?

— Будут играть те, кто этого по-настоящему заслуживает. Те, кто способен дать результат. А вот после игр с Шотландией и Кипром, когда задача по выходу в финальный этап Евро-2020 может быть решена, стоит ждать каких-то экспериментов. Тогда Черчесов может посмотреть в деле ближайший резерв.

— В стартовом составе сборной России на матч с Шотландией не так много мест, за которые идёт реальная конкуренция. Одно из них — опорная зона. По вашему мнению, кто составит компанию Магомеду Оздоеву в четверг, Ильзат Ахметов или Дмитрий Баринов?

— Мне трудно рассуждать на эту тему. Оба хорошо смотрятся в своих клубах, но важную роль будет играть их психологическое и функциональное состояние. Как футболист спал, что ел — всё это имеет значение. Но Баринов в плане мощи и характера выглядит предпочтительнее Ахметова. Его, а не Ильзата скорее можно назвать опорником-разрушителем.

— В последних матчах в сборную вернулся Юрий Жирков. Не печалит ли вас тот факт, что 36-летнему футболисту так и не нашли замену в национальной команде?

— Это одна сторона медали. Другая — Юре нужно отдать должное за его мастерство, спортивное долголетие и преданность. Он не бросил сборную и пытается ей помочь. Однако в нашем футболе очень небольшой выбор сильных мастеровитых футболистов. Поэтому играют в старте Маринато Гилерме с Марио Фернандесом. Натурализация идёт не от хорошей жизни.

— Справа в атаке, скорее всего, сыграет Алексей Ионов, но многие болельщики буквально требуют выхода на поле Зелимхана Бакаева...

— Что значит, требуют? Болельщики могут требовать что-то у своих жён. А тренировать сборную — дело государственной важности. Черчесова назначили на должность, и только он вправе решать, кто ему нужен. Этим и отличаются одни специалисты от других. Некоторые пытаются угодить болельщикам и руководителям, а другие — отстаивают свои интересы и дают результат.

«Дзюба — большой винт механизма, но держится всё не только на нём»

— Почему зачастую получается так, что молодые футболисты блистают в клубах, но скромно выглядят в сборной? Яркий пример тому — братья Миранчуки.

— Ну, так на этом уровне играют лучшие из лучших, неудивительно, что им сложно себя проявить. Опять же, одно дело, когда «Локомотив» играет в РПЛ, а другое — когда противостоит в Лиге чемпионов европейским грандам. И для российских футболистов очень важно получать этот опыт. Да, кому-то может не подходить стиль игры сборной, но в национальной команде футболисты обязаны подстраиваться под требования Черчесова. Большие мастера на это способны. А в «Локомотиве» вокруг тех же Миранчуков действительно строится вся игра.

— Не считаете ли, что Черчесов стал заложником своей схемы игры? Очень многое в действиях сборной зависит от Артёма Дзюбы, а тот же Фёдор Чалов, например, вовсе не вызывается в команду.

— Дзюба сам создал себе имя и многое сделал для сборной. Разумеется, Черчесов выбирает ту схему, в которую Артём органично вписывается. А Чалова многие хотят видеть в национальной команде, но он должен подтверждать свой уровень и создавать такую конкуренцию Дзюбе, чтобы у нас были постоянные споры на данную тему. В этом сезоне я видел много игр Чалова, но не понял, за счёт чего он на сегодняшний день может вытеснить из основы Артёма. Возможно, придёт время, и это произойдёт. Но пока он и за молодёжную сборную не забивает, хотя вокруг него много разговоров.

— Не кажется ли вам, что проблема шире, и сборная слишком зависит от Дзюбы?

— Он большой винт этого механизма, но держится всё не только на нём. Всё же есть ещё 10 футболистов. Однако Артём своей игрой в клубе заслужил быть в основе национальной команды, тем более учитывая его возможности и умения. Ничего удивительного, что игра сборной строится вокруг него. Так устроен футбол во всём мире. Сейчас у нас есть Дзюба, а раньше игру определяли Эдуард Стрельцов, Никита Симонян и другие. Пока другого выбора у нас нет.

— Вам интересно будет увидеть в деле Александа Соболева, забившего десять мячей в первых 12 турах РПЛ?

— Нет. У него есть хорошие качества, но они годятся для внутреннего пользования. Соболеву, например, не хватает скорости, ловкости, хотя у него имеется пробивная мощь. Да, он напоминает Дзюбу, но ещё не проявлял себя именно на европейском уровне. Как только он сделает это, тогда можно будет о чём-то рассуждать. Пока тяжело представить, как он проявит себя в матче с топ-сборной. Тот же Чалов забил 15 мячей в прошлом сезоне, но где? В РПЛ. Вот и Соболев на данный момент — обыкновенный футболист, зарекомендовавший себя только в чемпионате России.