«Не имели права играть по-другому»: что говорили в сборной России после разгрома Шотландии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России в матче с Шотландией не имела права не выкладываться на сто процентов. Об этом после разгрома британцев заявил полузащитник Магомед Оздоев. В свою очередь, автор дубля капитан команды Артём Дзюба объяснил, почему подопечные Станислава Черчесова провели два разных тайма, и заявил, что не ставит перед собой задачу выиграть гонку бомбардиров турнира. А защитник Фёдор Кудряшов отметил великолепную атмосферу в «Лужниках».

«Вас, Остап, наверное, понесло»

Матч со сборной Шотландии получился для России одним из лучших за последнее время. Подопечные Станислава Черчесова не только продемонстрировали качественный футбол, но и разгромили достаточно крепкого соперника. Что до самого тренера, то он на послематчевой пресс-конференции, прямую трансляцию которой вёл RT, похвалил подопечных за самоотдачу. Также он отказался признать, что команда в первом тайме играла излишне академично.

«Не соглашусь с вами. Мы старались нагнетать. Но в перерыве подсказал ребятам, что в центре поля не нужны лишние передачи. Лучше сразу отдавать пасы в свободные зоны, где может зародиться острота», — заявил Черчесов.

Не обошлось и без достаточно странных вопросов от журналистов. В частности, у тренера спросили, как он относится к идее довезти сборную на игру в «Лужниках» по канатной дороге.

«Вас случайно не Остап зовут? Остапа иногда несёт... Вас, Остап, наверное, понесло. Идея неплохая, но не для нас», — отшутился Черчесов.

А вот наставнику шотландцев Стиву Кларку было не до шуток. Тренеру оставалось лишь признать поражение.

«Первый мяч получился необязательный, мы пропустили после подачи углового. И игра просто ускользнула от нас. Футболисты потеряли уверенность в себе. Очень жаль, что так получилось. Нам нужно работать. Возможно, помогут перемены в составе. Важно понимать, что нам пришлось противостоять очень хорошим сильным соперникам, Бельгии и России. Хотя я не буду оправдываться — наши результаты ужасны», — посетовал Кларк.

«Мы так часто выигрываем со счётом 4:0?»

В составе сборной России же как на поле, так и в микст-зоне солировал Артём Дзюба. Он всегда готов подарить журналистам парочку ярких цитат, а на этот раз после дубля и крупной победы вошёл во вкус.

«Да что вы за люди такие?! Мы так часто выигрываем со счётом — 4:0? Думаете, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались, и мы неожиданно добавили?» — смеялся форвард над одним из вопросов корреспондентов.

После этого Дзюба уже более серьёзно объяснил, почему сборная России в четверг провела два настолько разных тайма.

«Мы не выполнили установку. Должны были играть низом, у нас в составе есть исполнители, которые способны вскрыть фланги. Вместо этого делали много длинных передач, нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны своевременно переключать скорости. У нас нет таких качеств, чтобы вскрывать оборону на классе. В перерыве поговорили, добавили с возвращением на поле, а после гола почувствовали уверенность в своих силах и у нас начало всё получаться», — заявил Дзюба.

Дубль в матче с Шотландией помог Артёму с восемью голами выйти на второе место в гонке бомбардиров турнира. Лидирует по-прежнему израильтянин Эран Захави, который в четверг забил уже десятый мяч в отборе Евро-2020, чем немало удивил Дзюбу.

«Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь. Но задачи стать лучшим бомбардиром не стоит, цель одна — попадание на Евро. Для нашей страны это будет праздник, мы хотим пробиться на чемпионат Европы, ведь в таком случае как минимум две игры проведём дома», — подчеркнул Дзюба.

«Это один из самых красивых голов в карьере»

Великолепную игру провёл и Магомед Оздоев, который не только выполнил огромный объём работы в опорной зоне, но и забил великолепный мяч. При этом в общении с журналистами полузащитник отказался называть Шотландию слабым соперником.

«Мы, конечно, контролировали ход игры, пытались взломать оборону гостей, но они защищались очень низко и компактно. У нас были моменты, но не хватало фарта, чтобы забить. Во втором тайме шотландцы начали раскрываться, а мы забили быстрый мяч — всё это и дало результат. Я бы сказал, что эта сборная Шотландии идентична той, с которой мы играли в Глазго. Там мы тоже доминировали, а здесь, дома, просто не имели права играть по-другому, ведь заполненный стадион гнал нас вперёд», — поделился впечатлениями Оздоев.

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Также он признался, что не смотрел встречу Казахстана с Кипром. Зато своим голом Магомед остался доволен.

«Момент с мячом помню... Пробил, а попал, как попал. Возможно, это один из самых красивых голов в моей карьере», — заявил Оздоев.

Рассказал футболист и о взаимодействии в опорной зоне с Дмитрием Бариновым, который впервые в карьере попал в основу сборной.

«Матч показал, насколько мне комфортно играть с Димой. Он хороший футболист, с ним приятно взаимодействовать, как и с Ромой Зобниным, и любым другим игроком, который есть в команде. Тренер может поставить кого угодно, самое главное — давать результат», — подытожил Оздоев.

В отличном настроении проследовал через микст-зону и Маринато Гилерме, ведь натурализованному бразильцу удалось отыграть на «ноль» в пятом матче отборочного турнира.

«Великолепная атмосфера, очень красивый стадион, десятки тысяч болельщиков нас поддерживали. В целом же игра получилась спокойной, во втором тайме мы были очень сильны. После первого гола играть всегда становится легче. Теперь предстоит на выезде помериться силами с Кипром. Осталось набрать одно очко для решения задачи», — отметил вратарь.

А вот защитник Фёдор Кудряшов, как и Дзюба, поведал журналистам, почему второй тайм сборная России провела намного лучше, чем первый.

«После перерыва соперник позволял нам больше, чем в первом тайме. Появились свободные зоны, которыми мы воспользовались. Наш тренерский штаб разбирает каждого оппонента и доносит до нас, на что стоит обратить внимание. Мы знали все их сильные и слабые стороны и пытались давить как раз на слабые», — рассказал футболист.

Отметил Кудряшов и атмосферу на переполненных «Лужниках».

«Было очень приятно, что в такую погоду на стадион пришло поддержать нас 80 тыс. болельщиков. Мы ощущали эту поддержку, нам хотелось порадовать людей. Выход на Евро себе ещё не обеспечили, но я бы не назвал этот отборочный этап простым для сборной России. Секрет успеха в том, что мы детально разбираем каждого соперника», — добавил Кудряшов.

Наконец, матч с Шотландией не обошёлся без дебюта. Впервые на поле в футболке сборной вышел нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. В концовке он заменил Дзюбу. Пусть забить форвард не успел, но всё равно остался доволен.

«Приятно выходить на поле на таком стадионе и при таком счёте. Спасибо парням, тренерскому штабу. После игры все поздравили, поддержали. Вообще бомба! Я насладился и пятью минутами. Ощущаю ли себя уже полноценным «сборником»? Тяжело ответить, но в коллективе чувствую себя лучше. Что касается волнения, то выходил спокойно, ведь атмосфера была просто невероятной», — поделился впечатлениями Комличенко.