Дзюба заявил, что у него нет задачи стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020
- РИА Новости
«Задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача — чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома», — цитирует форварда «Чемпионат».
На данный момент Дзюба с восемью забитыми мячами занимает второе место в списке самых результативных игроков отбора Евро-2020, уступая лишь Захави, в активе которого — десять точных ударов.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.