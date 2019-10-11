Дзюба заявил, что у него нет задачи стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020

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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что не стремится опередить израильского полузащитника Эрана Захави в гонке лучших бомбардиров квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Дзюба заявил, что у него нет задачи стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020
  • РИА Новости

«Задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача — чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома», — цитирует форварда «Чемпионат».

На данный момент Дзюба с восемью забитыми мячами занимает второе место в списке самых результативных игроков отбора Евро-2020, уступая лишь Захави, в активе которого — десять точных ударов.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

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